El Salvador: gennaio 2019 il mese meno violento degli ultimi 28 anni

- Il mese di gennaio 2019 è stato il meno violento degli ultimi 28 anni nella Repubblica di El Salvador. Nel corso del primo mese dell'anno sono stati registrati 119 omicidi, la cifra più bassa dagli accordi di pace firmati nel 1992 al termine della guerra civile. La lotta alla criminalità organizzata e il miglioramento degli indici di violenza sono state centrali nell'agenda politica del governo salvadoregno sin dall'insediamento lo scorso giugno. Per questo il presidente salvadoregno, Nayib Bukele, ha rivendicato la riduzione come successo della sua amministrazione. "Possiamo confermare che gennaio 2020 è stato il mese con meno omicidi dalla guerra civile", ha scritto Bukele sul suo profilo Twitter. Il presidente ha approfittato per chiedere un maggiore sostegno, principalmente economico, per rafforzare il piano di controllo territoriale nelle sue diverse fasi e ha criticato i principali partiti politici, Arena e Fml, per non aver concesso il loro sostegno al piano. (segue) (Mec)