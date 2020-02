El Salvador: gennaio 2019 il mese meno violento degli ultimi 28 anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta alla criminalità organizzata è questione centrale nell'agenda politica del governo salvadoregno. Subito dopo il suo insediamento, avvenuto lo scorso 1 giugno, il governo ha approvato il "Piano di controllo territoriale", la nuova strategia varata dal governo per contrastare le organizzazioni criminali e riportare gli indici di violenza del paese a livelli accettabili. Il piano prevede innanzitutto un'azione di "tolleranza zero" nei confronti delle pratiche criminali contro cui, secondo l'attuale governo, è stato dato poco peso nel tempo. In questo capitolo rientra la decisione di incrementare la presenza delle forze di sicurezza nelle zone ritenute nevralgiche della criminalità. In contemporanea è stato disposto il regime di emergenza all'interno dei penitenziari che prevede tutte le celle chiuse 24 ore al giorno e l'oscuramento del segnale dei telefoni cellulari, dal momento che, secondo le autorità, gran parte degli ordini di estorsioni, omicidi e altri reati arrivano proprio dai carcerati grazie ai cellulari e ai servizi internet che permettono loro di mantenere i contatti con le bande criminali di appartenenza. (Mec)