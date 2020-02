Bolivia: ambasciata tedesca conferma interesse a investire in sviluppo batteria a litio (3)

- Il governo dell'allora presidente Evo Morales, con decreto, aveva autorizzato la Ylb a chiudere un accordo con la società tedesca Aci Systems, prevedendo lo sviluppo dell'affare per 70 anni, a maggio del 2018. L'industria tedesca era stata scelta come "partner strategico" per sviluppare la tecnologia della produzione di batterie al litio. L'azienda originaria del Baden-Wurttemberg aveva superato sette candidati provenienti da Cina, Russia e Canada. Il suo compito era di costruire il futuro impianto per la produzione di batterie al litio nel Salar de Uyuni, nel sud-ovest del paese, dov'è concentrata la più grande riserva mondiale di questo minerale. Si stima che la Bolivia possegga sul suo territorio circa un quarto delle risorse mondiali di litio. Nell'accordo con Acy Systems, il paese sudamericano manteneva il 51 per cento sulla produzione. Tuttavia a novembre dello scorso anno, prima la sua caduta, Morales abrogò quel decreto a causa delle proteste dei cittadini di Potosí contro l'attività di estrazione. (Brb)