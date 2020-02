Albania: presidente Meta accoglie con favore accordo formazione nuovo governo in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente albanese Ilir Meta ha accolto con favore l’accordo per la formazione del nuovo governo kosovaro, annunciato oggi dai partiti Movimento Vetevendosje e dalla Lega democratica del Kosovo (Ldk). Scrivendo sul proprio profilo Facebook, Meta ha ricordato come la formazione di un governo stabile non sia solo nell’interesse del Kosovo, ma dell’intera regione dei Balcani. Il Movimento Vetevendosje e la Lega democratica del Kosovo (Ldk) hanno firmato oggi un accordo per la creazione del nuovo esecutivo di Pristina, a quattro mesi dalle elezioni anticipate nel paese balcanico. (segue) (Alt)