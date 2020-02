Usa: ultimo appello difesa Trump, Senato deve respingere articoli di impeachment

- La squadra di difesa del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante le argomentazioni conclusive del processo di impeachment, ha lanciato un appello al Senato statunitense chiedendo la piena assoluzione del presidente. Il consigliere della Casa Bianca, Pat Cipollone, ha esortato i senatori a respingere gli articoli di impeachment contro il presidente Trump. "Avrai rivendicato la Costituzione. Avrai rivendicato lo stato di diritto respingendo questi articoli", ha detto al Senato, chiedendo un voto bipartisan di assoluzione per Trump che ponga “fine all'era dell'impeachment una volta per tutte". Venerdì scorso, 31 gennaio, la maggioranza repubblicana alla Camera alta ha bocciato la richiesta dei Democratici di ammettere nuovi testimoni e documenti, prorogando così ulteriormente il processo formale a carico del presidente. Nel voto finale, fissato per mercoledì 5 febbraio, l'assoluzione di Trump è praticamente certa, vista la presa di posizione compatta dei senatori del Grand Old Party (Gop). (Was)