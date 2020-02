Usa-Africa: sottosegretario Hale in viaggio verso Senegal, Mali, Burkina Faso e Mauritania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato Usa per gli Affari politici, David Hale, si recherà in Africa occidentale dal 4 al 13 febbraio, per promuovere l'impegno diplomatico statunitense nel Sahel. Il suo viaggio - fa sapere il dipartimento di Stato attraverso un comunicato stampa - si concentrerà sul rafforzamento dei partenariati regionali per la pace e la sicurezza, compreso un maggiore impegno tra i paesi membri della Comunità economica dei paesi dell'Africa occidentale (Ecowas) e gli stessi paesi del G5 Sahel. Durante la sua permanenza in Senegal, il sottosegretario Hale incontrerà alti funzionari del governo per discutere delle opportunità per far avanzare il commercio e gli investimenti. In Mali, il direttore politico francese Philippe Errera si unirà al sottosegretario in una riunione congiunta con il presidente maliano Ibrahim Boubacar Keïta. Durante la sua visita, il sottosegretario Hale discuterà degli sforzi per accelerare l'attuazione dell'Accordo di Algeri per la pace e la riconciliazione, i preparativi per le imminenti elezioni dell'Assemblea nazionale del Mali e gli sforzi per affrontare l'urgente situazione della sicurezza e migliorare la protezione civile nella regione, anche nel nord e il Mali centrale. (segue) (Was)