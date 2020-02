El Salvador: gennaio 2019 il mese meno violento degli ultimi 28 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati del governo, a gennaio si sono registrati in media 3,8 omicidi, migliorando così i dati relativi a dicembre, il mese che finora aveva registrato il tasso più basso, con 120 casi e una media di 3,9. Rispetto allo stesso mese del 2019 la riduzione è stata nella misura del 60 per cento, dal momento che furono registrati 289 omicidi. Rispetto a gennaio 2018 la riduzione è stata addirittura del 100 per cento. Quell'anno ci furono 326 omicidi. "Da quando il presidente Bukele ha annunciato l'avvio del piano di controllo territoriale, il 20 giugno 2019, la riduzione del numero di morti violente è stata sensibile, grazie allo spiegamento di unità della polizia civile nazionale (Pnc) e delle forze armate", ha sottolineato il governo in una nota. Secondo le statiche ufficiali della Polizia civile nazionale (Pnc) e i documenti dell'Ufficio del procuratore generale (Fgr) e dell'Istituto di medicina legale (Iml), in tutto il 2019 ci sono stati 2.389 omicidi, il 28 per cento in meno rispetto al 2018. Del totale, 1.045 omicidi hanno avuto luogo nella seconda metà dell'anno, già con Bukele al potere. (segue) (Mec)