Usa: stampa, amministrazione Trump nominerà primo ambasciatore in Bielorussia in oltre 10 anni

- L'amministrazione Trump nominerà Julie Fisher, diplomatica di lunga esperienza, come ambasciatrice degli Stati Uniti in Bielorussia. Lo riferisce oggi il quotidiano statunitense “Foreign Policy” che sottolinea come la nomina sarebbe la prima in più di un decennio. La mossa rientra negli sforzi degli Stati Uniti per rafforzare i legami con un paese considerato a lungo nell'orbita della Russia. Secondo alcune persone a conoscenza della questione, Julie Fisher sarà la prima ambasciatrice nel paese spesso definito come "l'ultimo bastione dell'era sovietica”. Fisher è attualmente vicesegretario di Stato per l'Europa occidentale e l'Unione europea. Ha anche lavorato come vice ambasciatore della missione Usa presso la Nato e ha lavorato presso le ambasciate statunitensi in Ucraina, Georgia e Russia. (Was)