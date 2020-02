Usa-Cina: coronavirus potrebbe rallentare progressi commerciali raggiunti (2)

- Per raggiungere tali ingenti somme, le aziende cinesi dovrebbero presto iniziare ad acquistare grandi quantità di prodotti statunitensi. Il governo cinese dovrebbe inoltre agire rapidamente per aprire i suoi mercati alle aziende agricole e finanziarie statunitensi apportando importanti riforme a tali settori nel giro di pochi mesi. Ma con fabbriche e negozi in tutta la Cina chiusi e funzionari governativi concentrati sul contenimento del virus, Pechino avrà meno capacità di soddisfare i termini del presidente Trump, affermano gli analisti. (Was)