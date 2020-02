Usa: regolatori Minnesota approvano impatto ambientale gasdotto Enbridge Line 3

- I regolatori del Minnesota hanno approvato lunedì la revisione ambientale richiesta dal tribunale per la realizzazione della nuova tratta del gasdotto Enbridge Line 3. La linea 3 dell'oleodotto è di proprietà della compagnia canadese Enbridge che, nel 2014, ha proposto la costruzione di una nuova rotta. La Commissione statale per i servizi pubblici ha votato 3-1 per approvare la dichiarazione di impatto ambientale per il progetto da 2,6 miliardi di dollari, affermando che la nuova revisione ha affrontato adeguatamente gli impatti di una potenziale fuoriuscita nello spartiacque del Lago Superiore. La nuova struttura sostituirà la linea 3 di Enbridge, costruita negli anni '60. Enbridge, con sede a Calgary, afferma che la vecchia linea deve essere sostituita perché è sempre più soggetta a corrosione e incrinature e può funzionare solo per circa la metà della sua capacità originale. Attivisti ambientali e tribali hanno sollecitato i regolatori a fermare il progetto. (Res)