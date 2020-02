Usa: senatori democratici chiedono a banche di vietare finanziamento a perforazione artiche

- Un gruppo di 15 senatori democratici ha scritto a 11 grandi banche chiedendo loro di vietare il finanziamento di trivellazioni petrolifere o di gas o di esplorazione nell'Arctic National Wildlife Refuge (Anwr), un'area naturale protetta degli Stati Uniti che si trova nella zona nord-orientale dello stato dell'Alaska. "La scala delle attività delle vostre banche individualmente, figuriamoci insieme, vi dà la possibilità di guidare il cambiamento nella protezione del Rifugio faunistico nazionale artico e nel passaggio a un settore finanziario statunitense che analizzi e pianifichi efficacemente i rischi climatici", hanno scritto i senatori. "Vi esortiamo rispettosamente a rivalutare le vostre attuali politiche ambientali e climatiche e ad aggiornarle per includere un divieto di finanziamento per trivellazioni o esplorazioni di petrolio e gas nell'Arctic National Wildlife Refuge", hanno detto. Una proposta di legge del 2017 ha aperto l'Arctic National Wildlife Refuge alla perforazione dopo anni di dibattito sulla questione. (Was)