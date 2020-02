Coronavirus: riunione a palazzo Chigi, Conte ringrazia i ricercatori dopo visita allo Spallanzani

- Occorre ricordarsi dei ricercatori italiani sempre, anche quando l'emergenza coronavirus sarà terminata. Con queste parole il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha voluto rivolgersi idealmente ai ricercatori italiani che in queste ore sono al lavoro per contenere la diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Dopo aver visitato il nosocomio romano nel pomeriggio per incontrare dirigenti e ricercatori, il premier ha presieduto a palazzo Chigi il vertice dei capigruppo di opposizione e maggioranza, convocato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, per fare il punto sulle misure adottate nel nostro Paese per contrastare la diffusione del coronavirus. Secondo quanto appreso all'inizio della riunione, cominciata intorno alle 19, Conte e Speranza hanno voluto ringraziare i ricercatori dello Spallanzani di Roma per aver isolato il virus e per gli sforzi compiuti per evitare eventuali contagi. "Com’è noto - ha scritto in serata Conte su Facebook - all’interno di questa équipe opera una ricercatrice precaria. Conosco bene il mondo della ricerca e io stesso ho sperimentato, prima di passare nei ruoli stabili dell’Università, la pazienza, la tenacia, il sacrificio e la passione che occorrono per perseverare nelle attività di ricerca e la preoccupazione dovuta all’incertezza di prospettive". "Quello della precarietà - ha proseguito il capo dell'esecutivo - è un problema sociale che va affrontato e che metterò al centro del confronto tra le forze di maggioranza". Il vertice a Palazzo Chigi si è concluso dopo oltre un'ora.Il capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini, al termine del vertice ha dichiarato: "Abbiamo detto al presidente che facciamo squadra e che ci siamo. L'importante è che dalla Cina arrivino i numeri giusti. Serve trasparenza e protocolli corretti sui bambini non malati che vengono dalla Cina: i 14 giorni di incubazione devono essere garantiti. Conte ha convenuto e stiamo lavorando tutti insieme. C'è stata - ha concluso - collaborazione e un clima di coesione a fronte di richieste precise". I due capigruppo del Movimento cinque stelle al Senato e alla Camera, Gianluca Perilli e Davide Crippa, al termine dell'incontro hanno dichiarato: "Un forte ringraziamento al governo, alla Protezione civile, a tutto lo straordinario staff dell'Istituto Spallanzani, al nostro viceministro Pierpaolo Sileri rientrato oggi da Wuhan e a tutti coloro che si sono adoperati per far fronte a questa emergenza legata al coronavirus cinese. Un'emergenza molto sentita per cui il compito della politica è oggi quello di non alimentare alcuna psicosi e dire semplicemente le cose come stanno". Per i parlamentari pentastellati, "questo governo ha fatto tutte le scelte necessarie: dal blocco aereo da e per la Cina alla dichiarazione dello Stato di emergenza con lo stanziamento di 5 milioni di euro. Certo, va gestito anche il contagio psicologico che porta le persone a vivere con preoccupazione.(Rin)