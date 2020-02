Usa-Africa: sottosegretario Hale in viaggio verso Senegal, Mali, Burkina Faso e Mauritania (2)

- Durante la sua visita in Burkina Faso, il sottosegretario Hale incontrerà alti funzionari del governo per discutere dell'importanza del coordinamento regionale e del rispetto dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo e il sostegno degli Stati Uniti ai processi e alle istituzioni democratiche, in particolare in vista del Burkina Faso imminenti elezioni presidenziali. Infine in Mauritania, il sottosegretario si incontrerà con alti funzionari del governo per discutere del sostegno degli Stati Uniti al miglioramento della sicurezza e della governance. Discuterà degli sforzi del governo per combattere la tratta di esseri umani e migliorare il rispetto dei diritti umani. Il sottosegretario Hale ha visitato il Niger a febbraio 2019. (Was)