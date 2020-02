Coronavirus: dipartimento Salute Usa potrebbe richiedere 136 milioni di dollari contro epidemia

- Il Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti ha notificato ieri, 2 febbraio, al Congresso che potrebbe essere necessario trasferire fino a 136 milioni di dollari per combattere l'epidemia di coronavirus. Lo scrive oggi il quotidiano statunitense "Washington Post". La notifica è arrivata mentre i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno rapidamente bruciato 105 milioni di dollari per far fronte all'emergenza sanitaria pubblica annunciata la scorsa settimana. Gli Stati Uniti intanto hanno registrato l'undicesimo caso di coronavirus, con una coppia della California centrale che si è ammalata dopo il viaggio dell'uomo nella provincia cinese di Hubei, epicentro dell'epidemia. Attualmente circa 17.000 persone in 20 paesi, ma principalmente in Cina, sono state contagiate dal nuovo ceppo di coronavirus e 360 ​​persone sono morte. I primi 195 cittadini statunitensi evacuati dalla città cinese di Wuhan sono stati messi in quarantena federale e rimarranno in una base militare in California, fino a metà febbraio. Il dipartimento di Stato Usa ha avvertito i cittadini statunitensi di evitare tutti i viaggi in Cina. (Was)