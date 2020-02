Brasile: bilancia commerciale registra deficit di 1,7 miliardi di dollari a gennaio (2)

- Secondo il sottosegretario all'Intelligence e le statistiche del commercio estero del ministero dell'Economia, Herlon Brandao, il risultato deludente della bilancia commerciale nel mese di gennaio è legato a diversi fattori, tra cui la minore vendita di petrolio all'estero (a causa della debole domanda globale), il ritardo nella semina e raccolta della soia, il calo delle esportazioni di mais e cellulosa e la crisi economica argentina. Secondo i dati presentati dal governo, i principali acquirenti di prodotti brasiliani a gennaio 2020 sono stati: Cina, Hong Kong e Macao, per 3,6 miliardi di dollari, Stati Uniti, per 1,6 miliardi di dollari, Argentina, per 680 milioni di dollari, Paesi Bassi per 532 milioni di dollari e Singapore, per 388 milioni di dollari. (segue) (Brb)