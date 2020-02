Coronavirus: Conte, task force per contrastare impatto economico

- Per far fronte all'impatto economico della diffusione del nuovo ceppo di coronavirus, il governo italiano intende creare una task force per varare misure specifiche di contrasto. Lo ha detto oggi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, all’incontro con i capigruppo sull'emergenza coronavirus. “Stiamo creando una task force con i ministri competenti per varare una serie di misure di contrasto all’impatto economico dell’emergenza coronavirus", ha detto il premier. "Dobbiamo intervenire per contenere questo impatto. Quando avremo completato una ricognizione della situazione attuale e avremo una previsione più chiara potremo adottare le misure di sostengo alle nostre imprese con riguardo ai settori più direttamente coinvolti”, ha spiegato Conte.(Res)