Bolivia: ambasciata tedesca conferma interesse a investire in sviluppo batteria a litio

- L'ambasciatore tedesco in Bolivia, Stefan Duppel, ha ribadito l'interesse del suo paese nel mantenere gli investimenti per lo sviluppo dell'industria per la produzione di batterie al litio nel paese. Il diplomatico ha definito come "infondata" la notizia dell'interruzione dei negoziati da parte del governo. "La Germania accoglie con favore l'intenzione del governo boliviano di continuare gli accordi bilaterali tra la compagnia statale Giacimenti di litio boliviani (Ylb) e la società tedesca Aci Systems. Ribadisco l'interesse del mio paese ad andare avanti con il progetto", ha scritto l'ambasciatore sul proprio profilo Twitter. (segue) (Brb)