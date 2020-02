Usa: processo contro Parnas e Fruman fissato per il 5 ottobre

- Il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a New York ha fissato per il 5 ottobre il processo contro l'uomo d'affari ucraino Lev Parnas e il collega Igor Fruman. Parnas, partner dell'avvocato di Donald Trump, Rudy Giuliani, è rimasto coinvolto nel processo di impeachment contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in quanto avrebbe agito, su indicazione dell'inquilino della Casa Bianca, per minare la campagna del candidato presidenziale democratico Joe Biden. A ottobre, le autorità statunitensi hanno arrestato Parnas e Fruman per violazioni delle regole sui finanziamenti elettorali. Il processo inizierà circa un mese prima del giorno delle elezioni, fornendo un sgradito promemoria per il presidente Donald Trump dello scandalo ucraino che lo ha messo sotto accusa. (Was)