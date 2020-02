Brasile: Usa offrono aiuto per migliorare aste di concessione esplorazione petrolifera (3)

- L'asta era considerata una delle più interessanti degli ultimi anni. Il governo stimava di raccogliere 106,5 miliardi di real (23,3 miliardi di euro) derivanti dalla concessione di diritti all'esplorazione ed estrazione di petrolio. Il primo passo per rendere possibile l'asta era stato mosso il 26 settembre quando il parlamento brasiliano, riunito in seduta plenaria comune di Camera e Senato aveva approvato la proposta di modifica della Costituzione (Pec) che autorizzava il governo a realizzare una grande asta per l'affidamento dei diritti di perforazione ed estrazione di petrolio dai bacini di pre-sal prevista per l'inizio novembre. L'approvazione era stata il risultato di un accordo concluso tra i presidenti del Senato, David Alcolumbre, e della Camera, Rodrigo Maia con il ministro dell'Economia Paulo Guedes. (segue) (Brb)