Rifiuti Lazio: Cacciatore (M5s), serve Ato a sé per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve un Ato a sé per Roma, visto che "produce oltre il 60 per cento dei rifiuti dell'intera Regione". Lo ha detto il presidente della commissione regionale Rifiuti, Marco Cacciatore (M5s), durante la seduta odierna dedicata al Piano regionale. In conclusione del dibattito generale, Marco Cacciatore ha ribadito la necessità di "puntare su riduzione, riciclo e riuso, per rendere marginale il recupero energetico e la termovalorizzazione." Cacciatore ha poi sottolineato la necessità di prevedere un ambito a sé per Roma, visto che "produce oltre il 60 per cento dei rifiuti dell'intera Regione. Troppo grande un Ato che comprenda l'intera provincia". Nell'ambito della pianificazione, la Regione provvede a delimitare gli Ambiti territoriali ottimali (Ato) per la gestione dei rifiuti urbani. Si tratta porzioni di territorio che devono essere autosufficienti nel ciclo dei rifiuti. Infine, secondo quanto emerso dalla seduta odierna della commissione regionale, nei prossimi giorni sarà predisposto, con l'ufficio di presidenza della commissione, un calendario di audizioni con tutti i soggetti interessati al Piano rifiuti. (Rer)