Roma: Del Bello-Alfonsi scrivono a Raggi, mantenere servizi anagrafici e sociali in via Goito

- In relazione alla liberazione degli spazi utilizzati in via Goito al fine di consentire il rilascio delle sedi condotte in fitto passivo da parte dell'Amministrazione, "il Municipio II si è reso disponibile partecipando attivamente, nel corso dei diversi sopralluoghi, per la realizzazione di tutti gli atti propedeutici finalizzati al rilascio fissandone altresì la data. A fronte di questo si rappresenta la necessità di continuare a garantire la presenza di alcune prestazioni essenziali fornite presso la suddetta sede, nello specifico il servizio anagrafico e alcuni servizi in ambito sociale". È quanto scrivono i presidenti dei Municipi Roma I e II, Sabrina Alfonsi e Francesca Del Bello, in una lettera inviata al sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Le ragioni alla base di tale richiesta - aggiungono - sono diverse ma importantissime. Per ciò che concerne lo sportello anagrafico è un servizio di primaria importanza. A titolo esemplificativo nel 2019, presso tale sede, sono state effettuate le seguenti operazioni: n.1368 cambi di residenza, n.1553 cambi di domicilio, n.174 avvii di procedure di cancellazione, n.10748 certificati, n.1106 estratti, n.1098 carte d'identità cartacee, n.5380 carte d'identità elettroniche e n. 972 tessere elettorali. Tutti questi servizi sono stati erogati in favore dell'intera collettività ed in particolar modo per i cittadini del I Municipio che, senza tale sede, si vedrebbero privati di un servizio in un quadrante importante della città". (segue) (Com)