Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Il sindaco di Roma Virginia Raggi interviene all'evento "Reagiamo all'indifferenza" con la partecipazione degli studenti Testimoni dei Testimoni.Teatro Torlonia, via Nomentana 70 (ore 10)- Il sindaco di Roma Virginia Raggi, il direttore generale dell'ospedale San Giovanni Massimo Annichiaricoe l'assessore alla Persona, scuola e comunità solidale Veronica Mammì intervengono alla conferenza stampa per la presentazione dell'Accordo di collaborazione tra Roma Capitale e l'azienda ospedaliera Complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata, per l'apertura e il funzionamento di un nuovo "Centro di Accoglienza per le Fragilità Socio-Sanitarie".Campidoglio, Sala delle Bandiere (ore 12.30)- Conferenza stampa "#Roma5G: arte e innovazione per il futuro del patrimonio”. Intervengono: Luca Bergamo, vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale, Massimo Bugani, capostaff della sindaca Raggi con delega all'Innovazione, Claudio Parisi Presicce, direttore dei Musei capitolini, Hu Kun, amministratore delegato di Zte Italia, Andrea Lasagna, chief technology officer di Fastweb / Alberto Calcagno, Fabio Graziosi, professore del dipartimento di ingegneria e scienze dell'informazione e matematica dell'Università dell'Aquila. Moderano: Sergio Scalpelli, chief institutional & external relations officer di Fastweb.Campidoglio, sala Laudato si’ (ore 12)- Assemblea capitolina.Palazzo Senatorio (ore 14) (segue)(Rer)