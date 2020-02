Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)

- REGIONE- L’assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli, partecipa all’evento “Scegliamo il futuro in Comune”. Partecipa il presidente Anci Lazio, Riccardo Varone.L’evento si svolge a Roma, presso laBiblioteca della Regione Lazio “Altiero Spinelli”, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 (ore 10)- L’assessore regionale a Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato Paolo Orneli partecipa alla presentazione del bando Apea (Aree produttive ecologicamente attrezzate). Partecipa il sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico Gian Paolo Manzella.Spazio Rossellin, via della Vasca Navale, 58 (ore 14,30) (segue)(Rer)