Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Convegno “5G: Scegliamo il futuro in Comune!”, promosso da Anci Lazio con l'obiettivo di approfondire le principali caratteristiche riguardanti le tecnologie 5G la cui adozione consentirà di ripensare i principali servizi e strumenti dei Comuni.Biblioteca della Regione Lazio, sala “Altiero Spinelli”, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 (ore 10)- Presentazione delle iniziative in programma per il “Giorno del Ricordo”. Interverranno alla conferenza: Giovanni Maria Arena, sindaco di Viterbo , Marco De Carolis, assessore alla cultura , Lina Delle Monache, consigliere provinciale, Maurizio Federici, presidente provinciale del Comitato 10 Febbraio, Silvano Olmi, segretario del Comitato 10 Febbraio.Viterbo, palazzo dei Priori (ore 10.30)- Conferenza stampa di presentazione V Edizione del Festival dei Giovani di Gaeta. Ideato ed organizzato da Noi siamo futuro, promosso insieme a Luiss Guido Carli e Comune di Gaeta, main partner, Intesa Sanpaolo, riunirà nella cittadina laziale ragazze e ragazzi da tutta Italia, con nuove forme di coinvolgimento tra percorsi di formazione, lezioni universitarie interattive, sessioni di detoxing dal cellulare, contest ed azioni di cittadinanza attiva.Gaeta, piazza 19 Maggio, 10 (ore 11)- Flash mob “Non siamo pinguini, siamo bambini”, promosso tra gli altri, dal Municipio Roma VIII.Assessorato capitolino ai Lavori Pubblici, via Petroselli 50 (ore 15)(Rer)