Coronavirus: M5s, fondamentale non alimentare psicosi

- I due capigruppo del Movimento cinque stelle al Senato e alla Camera, Gianluca Perilli e Davide Crippa, al termine dell'incontro a palazzo Chigi sul coronavirus hanno dichiarato: "Un forte ringraziamento al governo, alla Protezione civile, a tutto lo straordinario staff dell'Istituto Spallanzani, al nostro viceministro Pierpaolo Sileri rientrato oggi da Wuhan e a tutti coloro che si sono adoperati per far fronte a questa emergenza legata al coronavirus cinese. Un'emergenza molto sentita per cui il compito della politica è oggi quello di non alimentare alcuna psicosi e dire semplicemente le cose come stanno". Per i parlamentari pentastellati, "questo governo ha fatto tutte le scelte necessarie: dal blocco aereo da e per la Cina alla dichiarazione dello Stato di emergenza con lo stanziamento di 5 milioni di euro. Certo, va gestito anche il contagio psicologico che porta le persone a vivere con preoccupazione. Quindi - hanno concluso - riteniamo importante ricordare a tutti che i controlli ci sono e che si sta facendo tutto il necessario per tenere il Paese in sicurezza". (Rin)