Usa: sparatoria all'università del Texas, due morti e un ferito

- Due persone sono state uccise e un terza è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta oggi, 3 febbraio, in una residenza nel campus della A&M Commerce University del Texas. La sparatoria è avvenuta nella residenza di Pride Rock, secondo quanto riferito dall'emittente televisiva “Abc News”. La polizia dell'università ha inviato agenti in tutto il campus in risposta all'attacco. Lo studente ferito è stato portato in ospedale ma non si hanno informazioni sulle sue condizioni. La polizia sta attualmente indagando. Il campus del Texas A&M Commerce si trova a oltre 200 miglia (oltre 320 km) a nord del campus principale del Texas A&M College Station. (Was)