Coronavirus: Conte, metterò precarietà al centro di confronto forze di maggioranza

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, informa di aver fatto visita oggi pomeriggio "al personale dello Spallanzani, l’Istituto dove è stato isolato il coronavirus: medici, ricercatori e operatori sanitari che rappresentano un’eccellenza nell’ambito della cura delle malattie infettive a livello nazionale e internazionale. Professionisti - aggiunge in un post su Facebook - il cui lavoro merita di essere valorizzato sempre, non soltanto quando siamo chiamati ad affrontare un’emergenza sanitaria. Com’è noto - prosegue il premier - all'interno di questa équipe opera una ricercatrice precaria. Conosco bene il mondo della ricerca e io stesso ho sperimentato, prima di passare nei ruoli stabili dell’Università, la pazienza, la tenacia, il sacrificio e la passione che occorrono per perseverare nelle attività di ricerca e la preoccupazione dovuta all'incertezza di prospettive. Quello della precarietà è un problema sociale che va affrontato e che metterò al centro del confronto tra le forze di maggioranza". (segue) (Rin)