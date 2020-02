Ppe: Tusk, questione Fidesz risolta entro Congresso speciale 2021

- La questione di Fidesz sarà risolta entro il Congresso speciale che il presidente del Partito popolare europeo, Donald Tusk, ha proposto durante l'assemblea politica di oggi. Lo ha confermato lo stesso Tusk dopo l'assemblea politica del Ppe. "E' chiara quale sia la mia opinione. Credo che non sia una sorpresa che il Ppe, che rappresenta più di 80 partiti politici, abbia diverse sensibilità e sfumature riguardo alla questione Fidesz", ha affermato. "Tuttavia, l'opinione della maggioranza della nostra famiglia politica è abbastanza chiara: non ci sono progressi sufficienti a Budapest, non ci sono cambiamenti visibili negli standard democratici, nello stato di diritto, nella libertà di stampa. Conoscete le ragioni della nostra preoccupazione e delusione. Non è cambiato nulla. Questo significa che finché sarò presidente del Ppe e finché questa sarà la situazione a Budapest, non c'è possibilità di ritorno di Fidesz nel Ppe. Per questo abbiamo deciso di prolungare la sospensione indefinitivamente", ha spiegato. A chi gli ha chiesto per quale motivo il Ppe non abbia deciso di cacciare Fidesz, Tusk ha risposto: "Non c'è una chiara maggioranza". (segue) (Beb)