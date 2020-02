Ppe: Tusk, questione Fidesz risolta entro Congresso speciale 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, Tusk ha aggiunto di aver proposto "di organizzare un Congresso speciale il prossimo anno, non su Fidesz, ma sulle nuove sfide politiche per il Ppe". Secondo Tusk, "la questione di Fidesz ha dimostrato che tutti i partiti, non solo il Ppe, tutti i partiti, soprattutto quelli tradizionali in Europa, hanno dei problemi a ridefinire la loro identità politica, perché qualcosa è cambiato in Europa e fuori. Questo significa una riflessione nuova e una nuova iniziativa politica. Per questo ho proposto questo Congresso, ma non sarà su Fidesz. Il problema di Fidesz sarà risolto prima di questo congresso. Questa è la mia sensazione", ha concluso. (Beb)