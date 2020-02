Rifiuti Lazio: al via in commissione Pisana iter nuovo Piano regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via in commissione regionale alla Pisana l'iter del nuovo Piano rifiuti della Regione Lazio. Nella seduta odierna della commissione Urbanistica, politiche abitative e rifiuti, presieduta da Marco Cacciatore (M5s), l'assessore ai Rifiuti Massimiliano Valeriani ha illustrato il provvedimento, delineando la situazione attuale, a partire dalle criticità, per arrivare agli obiettivi che il Piano si pone: passare da una gestione lineare del rifiuto (raccolta e smaltimento in discarica o in termovalorizzatore) a una circolare, in cui, progressivamente, la parte del leone dovranno farla la riduzione della quantità prodotta, il riciclo e il riuso e non più lo smaltimento. Il tutto in base ai principi dell'autosufficienza e della prossimità: il ciclo va chiuso all'interno degli ambiti territoriali (Ato) individuati. Il piano prevede cinque Ato, più un sub ambito per il Comune di Roma. Su questo punto, vista l'individuazione della discarica di servizio da parte del Campidoglio, l'assessore ha annunciato che "la giunta regionale si riserva la presentazione di un emendamento per eliminarne l'istituzione". Giudizio positivo dunque sul "cambio di rotta del Campidoglio, che ha finalmente riconosciuto la necessità di dotare la città di Roma di un impianto di smaltimento da realizzare all'interno dei confini comunali". (segue) (Rer)