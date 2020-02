Rifiuti Lazio: al via in commissione Pisana iter nuovo Piano regionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto emerso oggi, in generale, l'obiettivo che il Piano rifiuti si pone è quello "di portare la raccolta differenziata su base regionale dall'attuale 47 per cento al 70 per cento entro il 2025". L'assessore, infine, ha ricordato le ingenti risorse messe a disposizione dei Comuni negli ultimi anni, circa 80 milioni di euro, proprio per incentivare la differenziata e le altrettanto ingenti risorse che nei prossimi anni la Regione investirà per incentivare la realizzazione di impianti pubblici, "su cui noi - ha sottolineato Valeriani - continuiamo a puntare, perché i Comuni non possono essere solo spettatori lasciando tutto il guadagno ai privati". Ricordate anche le iniziative già prese, dalla tariffazione puntale (che tiene conto della quantità di rifiuti prodotta) alle iniziative contro la plastica monouso, alla bonifica della Valle del Sacco. "Servono senso responsabilità e coraggio – ha concluso l'assessore – per fare un salto di qualità: non è solo un tema di decoro urbano, ma di igiene e salute per le nostre comunità". Al termine della relazione dell'assessore è iniziato il dibattito generale. Antonio Aurigemma (Gruppo misto) ha accolto la richiesta di senso di responsabilità, ma a patto che non sia "un piano blindato e si fondi su previsioni realistiche. Quello presentato non è un piano rifiuti, ma un piano di trasporto dei rifiuti altrove", ha detto Aurigemma. Fabrizio Ghera (Fd'I) è tornato sulla decisione del Comune di Roma di realizzare la nuova discarica nella Valle Galeria, "territorio dove non è proponibile" e ha puntato il dito sul "rimpallo di responsabilità continuo fra Raggi e Zingaretti che ha minato la fiducia dei cittadini verso le istituzioni". Gino De Paolis (Lista Zingaretti) si è detto contrario all'eliminazione del sub ambito di Roma. Critico sulla localizzazione della discarica di Roma anche Daniele Giannini (Lega) che ha chiesto anche "il massimo impegno della Giunta per garantire i lavoratori di LazioAmbiente". (segue) (Rer)