Rifiuti Lazio: al via in commissione Pisana iter nuovo Piano regionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione del sub ambito romano è intervenuto anche Eugenio Patanè (Pd) che ha invitato a usare il "principio della precauzione e ipotizzare lo scenario peggiore possibile. Non credo all'affidabilità del Comune di Roma: scegliere la Valle Galeria per la nuova discarica significa non volerla fare". Secondo David Porrello (M5s) si tratta di un "piano necessario e importante, sul quale la Regione è in ritardo, che deve porsi l'obiettivo di fare cultura: dobbiamo superare la paura dei cittadini e puntare sugli impianti davvero necessari e sull'economia circolare". Sulla necessità di rispettare il principio di prossimità è tornata Marietta Tidei (Gruppo misto): "Il sub ambito di Roma non solo obbliga il Campidoglio a prendersi le sue responsabilità, ma mette alla prova anche gli amministratori degli altri Comune della Provincia". Infine, sulla questione della Valle Galeria è intervenuto anche Paolo Ciani (Centro solidale): "Bisogna iniziare a ragionare in maniera nuova, con maggior serietà e responsabilità: Roma - ha concluso Ciani - non solo il peso dei suoi 3 milioni di abitanti, ma anche dei flussi turistici e dei pendolari". L'assessore Valeriani, nella replica, ha ribadito la funzione del Piano, che è quella di programmare e non di localizzare gli impianti e ha auspicato una discussione senza pregiudizi: "Noi abbiamo scritto qual è la nostra visione, la nostra proposta. Siamo pronti a recepire tutte i miglioramenti che arriveranno dalla commissione". (Rer)