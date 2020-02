Craxi: Consiglio comunale Milano rinvia mozioni su intitolazione via

- Le mozioni di Matteo Forte (Milano Popolare) e Forza Italia per chiedere l'intitolazione di una via o una piazza di Milano all'ex leader socialista Bettino Craxi sono state rinviate a data da destinarsi. La decisione è stata presa dagli esponenti di centrodestra, dopo un breve confronto tra i capi gruppo, da cui è emerso che la maggioranza non sarebbe stata compatta nemmeno su una proposta di mediazione, avanzata attraverso un emendamento di Manfredi Palmeri (Io corro per Milano) alla mozione di Forte, in cui si sostituiva l'intitolazione della via, con l'affissione di una targa "in un luogo riconoscibile della città", per Craxi, in qualità di "primo presidente del Consiglio dei Ministri milanese", senza riferimento alla sua dimensione privata. "Rinvio la mozione a quando ci sarà un clima più disteso. Anche la volontà del Pd di non discutere nemmeno la targa rivela l'immaturità della sinistra milanese, che compie la sua parabola dalle monetine a Grillo", ha detto Matteo Forte. "Il voto della mozione è rinviato a quando sarà presente il sindaco Sala. Abbiamo proposto una mediazione con Palmeri, ma nemmeno su questa la sinistra è stata compatta", ha sottolineato il capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale. (Rem)