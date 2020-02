Animali: Consiglio comunale Milano approva il nuovo regolamento

- Con 26 voti favorevoli, 7 contrari e 5 astenuti il Consiglio comunale di Milano ha approvato il nuovo regolamento per il benessere e la tutela degli animali. "Il nuovo regolamento – dichiara in una nota l'assessore con delega alle Politiche per la tutela e difesa degli animali, Roberta Guaineri – vuole avere un ruolo educativo, di formazione di una rinnovata cultura del rispetto degli animali in città. A tal fine, questo documento non solo stabilisce norme vincolanti ma promuove principi generali di buon comportamento nei confronti degli animali e per la loro gestione. Il testo finale è frutto di un lungo percorso condiviso e partecipato con veterinari, associazioni e Municipi, fino alla discussione in Consiglio, dove tante sono state le proposte presentate dai consiglieri di tutti i gruppi accolte dalla giunta". La redazione del nuovo regolamento - spiega una nota di Palazzo Marino - ha innanzitutto privilegiato la competenza tecnico-scientifica dei Garanti per la Protezione degli Animali del Comune di Milano, che per la stesura del testo hanno coinvolto nell'attività di verifica, consultazione e controllo enti, associazioni e mondo accademico. In particolare, il Dipartimento Medicina Veterinaria dell'Università di Milano, il Dipartimento Vespa dell'Università di Milano, Ats Milano – Città Metropolitana – Dipartimento Veterinario, l'Ordine dei Medici Veterinari, l'Enpa Milano, il Wwf Lombardia, la Lipu, il Progetto Natura Onlus, l'Unità Tutela Animali della Polizia Locale di Milano, l'Acquario Civico e liberi professionisti. A 14 anni dall'approvazione del precedente regolamento, il testo si adegua alle leggi vigenti, statali e regionali e introduce alcuni elementi innovativi, tra cui un maggior rigore nella detenzione e vendita di alcune specie animali esotiche a tutela dell'ambiente, perché specie invasive, e del loro benessere, perché specie che richiedono alta professionalità per la loro corretta gestione; una maggiore tutela delle colonie feline. Il regolamento, poi, introduce e promuove il "Patentino" per proprietari di cani appartenenti a un elenco di razze potenzialmente pericolose. L'elenco di queste, emendato oggi su proposta del consigliere Pd Carlo Monguzzi, include l'American bulldog, il Pastore dell'Anatolia, il Pastore di Charplanina, il Pastore dell'Asia centrale, il Pastore del Caucaso, il Pastore Maremmano Abruzzese, il cane da Serra da Estreilla, il Dogo argentino, il Fila brazileiro, il Perro da canapo majoero, il Perro da presa canario, il Perro da presa Mallorquin, il Pit bull, il Pit bull mastiff, il Pit bull terrier, il Rafeiro do alentejo, il Rottweiler, il Rhodesian ridgeback, il Tosa inu, l'American Staffordshire, il Bandog e molossoidi di grande taglia, il Bull terrier, il Boerboel, il cane Corso, il lupo Cecoslovacco, il cane lupo di Saarloos, il cane lupo italiano e incroci derivanti dalle razze sopra citate. (segue) (Rem)