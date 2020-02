Animali: Consiglio comunale Milano approva il nuovo regolamento (2)

- Contro l'introduzione del Patentino si è scagliato il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Gianluca Comazzi: "Oltre a inutili disposizioni sulle dimensioni che devono avere le vasche per i pesci o i contenitori per rettili, il Pd ha introdotto il vergognoso 'patentino obbligatorio' per le presunte 'razze di cani pericolose'; un progetto del quale neppure gli operatori erano a conoscenza. Il sospetto è che il Comune non stanzierà risorse aggiuntive e i costi di questa formazione ricadranno sui cittadini milanesi. Un altro aspetto vergognoso del regolamento consiste nell'ampliamento della 'lista di proscrizione' "che discrimina sempre più razze canine, quando in altre regioni il Tar ha già annullato ordinanze simili", ha detto Comazzi, rivendicando invece di essere "riusciti ad abolire l'obbligo perenne di museruola dentro le aree cani, oltre alla 'tassa ingiusta' per i proprietari impossibilitati a prendersi cura del proprio animale (che sarà ricalcolata in base all'Isee)". "Il giudizio complessivo su questo regolamento non può però che essere negativo", ha concluso Comazzi, che insieme al suo gruppo si è astenuto. Contrario il Movimento 5 stelle. "Nonostante siano stati approvati alcuni emendamenti presentati dal M5s, non possiamo votare a favore di un testo scritto in maniera non ottimale dal punto di vista formale e che presenta ancora alcuni aspetti criticati da numerose associazioni animaliste. Rispetto al collare a scorrimento, non è chiaro chi controllerà che venga usato solo nelle condizioni previste e chi sanzionerà i non adempienti. Il testo inoltre è troppo sintetico e poco approfondito e non dedica nemmeno una sezione ad hoc per cani e gatti. Non si è poi voluto perseguire in maniera adeguata alcuni atti di violenza nei confronti degli animali e non si è voluto tutelare l'operato di addestratori e addetti del settore. Un tema sensibile come la tutela degli animali meritava maggiore cura e attenzione, sia nella forma sia nei contenuti del testo", ha spiegato il consigliere pentastellato Simone Sollazzo. (segue) (Rem)