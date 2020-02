Animali: Consiglio comunale Milano approva il nuovo regolamento (3)

- Tra le novità introdotte dal nuovo regolamento la salvaguardia dei nidi di rondoni in caso di interventi edilizi; le norme per la gestione dei crostacei vivi destinati all'alimentazione per minimizzarne la sofferenza; il divieto di attendamento di circhi con al seguito esemplari di primati, cetacei, lupi, orsi, pinnipedi, rinoceronti, ippopotami, giraffe; il divieto di accattonaggio esibendo animali, a esclusione dei cani qualora venga accertato che si tratti di "compagni di vita" dei mendicanti che li detengono, ai quali devono comunque essere garantite condizioni di vita e tutela conformi. Il Consiglio comunale ha approvato oggi all'unanimità anche l'ordine del giorno collegato alla delibera presentato dal consigliere Pd Alessandro Giungi, che chiede di potenziare il servizio di raccolta delle deiezioni canine e implementare la relativa campagna di sensibilizzazione. (Rem)