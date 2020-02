Imprese: stipulato atto di fusione di Cir in Cofide

- È stato stipulato l’atto di fusione per l’incorporazione di Cir in Cofide, la holding del Gruppo De Benedetti, che determinerà l’estinzione di Cir e, conseguentemente, che le azioni di Cir verranno revocate dalle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario. Lo rendono noto le due società in un comunicato congiunto. “Si segnala altresì che, alla data di Efficacia della Fusione, Cofide cambierà la propria denominazione sociale in 'Cir S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite'" e che “ai fini contabili, le operazioni effettuate da Cir saranno imputate nel bilancio di Cofide a partire dal 1° gennaio dell'esercizio in cui si verificheranno gli effetti civilistici della fusione”. Il rapporto di cambio prevede 2,01 azioni ordinarie di Cofide, da nominali Euro 0,50, per ogni azione ordinaria di Cir. (segue) (Com)