Imprese: stipulato atto di fusione di Cir in Cofide (2)

- “La fusione - spiega la nota congiunta - verrà attuata mediante annullamento senza concambio: Tenuto conto delle azioni Cir detenute da Cofide e delle azioni proprie detenute da Cir alla data odierna, a servizio della Fusione, Cofide procederà all’emissione di 557.997.396 azioni Cofide, sulla base del rapporto di cambio, ciascuna avente valore nominale pari a euro 0,50, per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 278.998.698. Le azioni Cofide assegnate in concambio saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana e saranno sottoposte al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del Tuf. Le azioni Cofide assegnate in concambio avranno godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Cofide in circolazione alla data dell’assegnazione e saranno fungibili con le stesse”. A decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione entreranno in vigore le modifiche statutarie connesse alla Fusione e il capitale sociale di Cofide, interamente sottoscritto e versato, sarà pari a Euro 638.603.657 suddiviso in 1.277.207.314 azioni del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna”. (Com)