Brasile: Usa offrono aiuto per migliorare aste di concessione esplorazione petrolifera (4)

- Lo scorso 17 ottobre, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, aveva promulgato la legge che definisce il nuovo criterio di distribuzione delle royalties petrolifere tra la federazione, gli Stati e i municipi, in caso di aste per la cessione onerosa dei diritti di esplorazione ed estrazione di petrolio nel paese. La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Secondo la nuova norma alla federazione andrà il 70 per cento e agli Stati e ai municipi sarà destinato il 15 per cento dei fondi ciascuno. Agli Stati nei cui territori sorgono i pozzi petroliferi la federazione concederà un ulteriore 3 per cento scontato dal proprio 70 per cento. (segue) (Brb)