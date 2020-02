Albano Laziale: auto in fiamme a Pavona, nessun ferito

- I vigili del fuoco del distaccamento di Nemi sono intervenuti, oggi pomeriggio a Pavona dove, alle 18 circa, una macchina alimentata a metano si è improvvisamente incendiata. Il conducente ha fatto appena in tempo a uscire dall'abitacolo prima che le fiamme avvolgessero tutto il mezzo. L'intervento dei vigili del fuoco è servito per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona. Nessuno è rimasto ferito. Tutto è avvenuto non molto lontano dalla stazione ferroviaria che, alle 18 circa, era molto affollata. (Rer)