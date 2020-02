Metro A: Piccolo (Pd), istituire commissione inchiesta su sicurezza stazioni

- Commentano la riapertura, in uscita, della stazione della metro A Barberini la consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo ha dichiarato: "è inaccettabile che in 319 giorni non si sia ancora riusciti a ripristinare completamente la funzionalità degli accessi". "È inammissibile - spiega l'esponente del Pd - che la capitale di uno dei paesi più industrializzati al mondo non riesca a far funzionare correttamente le sue 2 linee e mezzo di metropolitane. Se si pensa che solo Londra gestisce il doppio di tutte le linee metro italiane ci sarebbe da impallidire per quanto accaduto. Anziché esultare la sindaca Raggi dovrebbe chiedere scusa ai romani. Per fare chiarezza su quanto accaduto ho predisposto una richiesta urgente per istituire una commissione d'inchiesta sulla sicurezza nelle stazioni delle line delle metro di Roma. La sicurezza degli utenti viene prima di tutto, ma non è possibile immaginare in futuro il ripetersi di ulteriori blocchi del servizio." (Rer)