Cipro: Anastasiades e Akinci concordano misure di contrasto a Coronavirus

- Il presidente di Cipro, Nicos Anastasiades, insieme al leader turco-cipriota Mustafa Akinci hanno concordato la necessità di rafforzare la loro cooperazione in modo da adottare tutte le misure necessarie per fornire la massima protezione possibile al popolo cipriota rispetto al diffondersi del Coronavirus. Lo ha confermato lo stesso Anastasiades con un tweet. “Con Akinci e la commissione tecnica bi-comunale per la salute abbiamo concordato di aumentare la nostra cooperazione in modo da adottare tutte le misure necessarie per quanto riguarda il Coronavirus e fornire la massima protezione possibile al popolo cipriota, turco e greco-ciprioti”, ha scritto Anastasiades. (segue) (Res)