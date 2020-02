Lavoro: Forte-La Penna (Pd), accordo raggiunto su vertenza Corden Pharma a Latina, salvi 118 lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salvi 118 lavoratori della Corden Pharma. Ad annunciarlo, in una nota congiunta, i consiglieri regionali del Pd Salvatore La Penna ed Enrico Forte. "Esprimiamo soddisfazione per l’accordo raggiunto oggi in Regione per la vertenza Corden Pharma. Sono salvi 118 lavoratori che erano inizialmente in esubero - spiegano gli esponenti del Pd - ed è stata sottoscritta un’intesa per prorogare la cassa integrazione di ulteriori sei mesi. L'accordo è stato siglato oggi dopo un lungo lavoro di confronto che abbiamo seguito da vicino ed attivamente fra Regione, azienda e sindacati. Desideriamo esprimere in tal senso un particolare ringraziamento per il lavoro svolto all'assessore regionale al Lavoro Claudio Di Berardino. Nei prossimi mesi ognuno dovrà fare la sua parte per garantire un futuro a un sito industriale storico e di fondamentale importanza per il nostro territorio. Vi è in tal senso la necessità di approfondire la conoscenza del nuovo piano aziendale e verificarne la credibilità sulla tutela del personale già assunto e sulla capacità di lavorare ad un nuovo modello di produzione che punti sull’innovazione, che sia in armonia con un nuovo modello di sviluppo per il nostro territorio e garantisca una comprovata sostenibilità finanziaria ed ambientale", concludono. (Com)