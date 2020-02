Coronavirus: Lollobrigida (Fd’I), chieste anche misure a sostegno aziende colpite

- Francesco Lollobrigida, deputato di Fd’I, ha dichiarato che "è stato un vertice di confronto". A margine dell’incontro sul coronavirus a palazzo Chigi, il parlamentare di Fratelli d'Italia ha spiegato: "Il governo ci ha informato sulla situazione e come Fd’I abbiamo ribadito che dove c’è la possibilità di sostenere la nazione noi ci siamo. Abbiamo chiesto cose specifiche come il sostegno anche alle aziende colpite da questa emergenza e dal blocco dei voli. Abbiamo anche chiesto - ha concluso - di aprire una finestra vaccinale per evitare il sovraffollamento nei pronto soccorso". (Rin)