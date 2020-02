Roma: Del Bello-Alfonsi scrivono a Raggi, mantenere servizi anagrafici e sociali in via Goito (2)

- "È vero che il Municipio II prossimamente aprirà un nuovo sportello anagrafico presso il mercato di Via Catania - proseguono Alfonsi e Del Bello - ma è altrettanto vero che lo stesso non potrà mai garantire gli stessi standard numerici e logistici della sede di via Goito per poter pensare ad una loro interscambiabilità. Per quanto riguarda i servizi sociali erogati presso la sede di via Goito essi rappresentano un punto di riferimento per le fragilità presenti in un settore della città molto delicato che ricomprende, tra l'altro, Stazione Termini e San Lorenzo. Si precisa che tale richiesta non pregiudica la futura destinazione che l'Amministrazione vorrà dare ai locali di via Goito trattandosi di spazi ridotti rispetto all'intera struttura. Per poter garantire i servizi sopra elencati, e se si condivide l'essenzialità degli stessi, si richiede, inoltre, un'implementazione del personale per poter far fronte all'apertura dello sportello di Via Catania con il contestuale mantenimento del servizio presso la sede di via Goito". (Com)