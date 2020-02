Venezuela: annunciato arrivo commissione diritti umani nonostante "no" di Maduro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come governo legittimo ed essendo il Venezuela membro dlel'Organizzazione degli stati americani (Osa), e del sistema interamericano, ratifichiamo l'invito alla Cidh perché compia una visita nel nostro paese", scriveva Guaidò in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Per l'oppositore, oggi negli Stati Uniti per l'ultima tappa di una missione internazionale organizzata per aumentare la pressione sulla "dittatura di Maduro", la commissione dovrà "incontrare le vittime, le organizzazioni e la società civile con la finalità di constatare la violazione dei diritti umani da parte del regime". (segue) (Brb)