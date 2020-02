Venezuela: annunciato arrivo commissione diritti umani nonostante "no" di Maduro (3)

- Nei giorni scorsi però il ministro degli Esteri, Jorge Arreaza, aveva avvertito che il governo Maduro non aveva autorizzato nessuna delegazina a visitare il paese. Caracas, segnala Arreaza in una lettera "chiarificatrice" inviata all'Osa e pubblicata a mo' di "chiarimento" sul proprio profilo Twitter, "non autorizza la presunta visita della Cidh nel nostro paese". Il governo Maduro, ricorda la nota, ha denunciato da tempo il trattato di adesione all'Osa, arrivando a completare il processo di uscita, il 29 aprile del 2019. (segue) (Brb)