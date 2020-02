Venezuela: annunciato arrivo commissione diritti umani nonostante "no" di Maduro (4)

- Caracas "non riconosce e non concede valore giuridico alcuno alle azioni sviluppate dinanzi all'Osa o alla Cidh da persone che usurpano la rappresentazione legittima del nostro paese", ha scritto Arreaza tornando a denunciare la presenza negli organi esecutivi dell'Osa di membri nominati dall'autoproclamato "presidente ad interim" Juan Guaidò. La Assemblea nazionale, l'organo presieduto da Guaidò, "non ha competenza per agire in nome dello stato venezuelano dinanzi agli organismi internazionali di carattere intergovernativo". In "nessun momento il governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela ha invitato o dato assenso a una visita della Cidh nel paese", si legge ancora nella missiva. (segue) (Brb)