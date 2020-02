Iraq: uomo ucciso da presunti sostenitori di al Sadr a sud di Baghdad

- Un uomo è stato ferito a morte da una coltellata nella città di Hilla, a sud di Baghdad, durante scontri avvenuti durante una manifestazione di protesta in Iraq. Lo riporta l’emittente satellitare “al Arabiya”, secondo cui presunti sostenitori del leader sciita Moqtada al Sadr avrebbero attaccato i dimostranti che cercavano d’impedire la riapertura della sede del governo provinciale. L’edificio è rimasto chiuso per mesi a causa delle proteste in corso dallo scorso ottobre nelle province a maggioranza sciita. Dopo essere stato accoltellato, l’uomo avrebbe perso la vita in ospedale a causa delle ferite riportate. Altre tre persone sarebbero state ricoverate dopo gli scontri. Sadr, leader della lista politica che ha ottenuto più voti alle ultime elezioni politiche in Iraq, al Sairoon, ha cavalcato per mesi le manifestazioni di protesta contestando il governo guidato dal premier Adel Abdul Mahdi, appoggiato dall’Iran e costretto alle dimissioni a novembre. Nel fine settimana il presidente della Repubblica, Barham Salih, ha incaricato Muhammad Tawfiq Allawi di formare un nuovo governo. Successivamente, Sadr ha invitato i propri sostenitori ad abbandonare le proteste e ha chiesto alle forze dell’ordine di arrestare chiunque continui a bloccare strade e impedire il normale funzionamento di scuole e servizi pubblici.(Irb)