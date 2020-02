Cipro-Turchia: Tusk, sostegno Ppe a protezione indipendenza e sovranità Nicosia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare europeo riconferma il suo sostegno a Cipro contro la politica energetica della Turchia delle trivellazioni nella Zona economica esclusiva dell'isola del Mediterraneo orientale. Lo ha detto il presidente del Partito popolare europeo, Donald Tusk, uscendo dall'assemblea politica del Ppe. "Non c'è niente di nuovo nel nostro forte sostegno a Cipro", ha detto. "Ricordo la mia visita a Cipro, quando ero ancora presidente del Consiglio europeo, e il messaggio chiaro che ho portato in merito a Cipro e al comportamento aggressivo della Turchia. Posso solo riconfermarlo oggi", ha aggiunto. "Da presidente del Ppe, in modo molto coerente, sosterrò Cipro nei suoi sforzi per proteggere la sua indipendenza, sovranità, in tutti gli aspetti. Perché l'indipendenza e la sovranità di Cipro è la sovranità e l'indipendenza europee", ha concluso. (Beb)